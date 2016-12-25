Папа Римський відслужив різдвяну месу

Папа Римський Франциск відслужив у Ватикані месу на честь Різдва. За словами Франциска, Різдво "стало заручником матеріалізму", в зв'язку з чим він закликав усіх до скромності та смирення в період різдвяних свят, повідомляє Бі-бі-сі.

Також він згадав у своїй промові людей, які страждають від голоду, мігрантів, яким доводиться стикатися з багатьма небезпеками на шляху в Європу, а також тих, кому довелося пережити обстріл таких сирійських міст як Алеппо.

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Служба проводилася при підвищених заходах безпеки. На вході в собор Святого Петра були встановлені металодетектори. Багато присутні відчували себе некомфортно через недавні напади ісламістів в Європі.

З різдвяної меси починається ціла низка заходів за участю понтифіка, присвячених Різдву. Так, у неділю опівдні він звернеться з балкона собору Святого Петра до всіх католиків світу.