Держдеп США попередив про загрозу терактів по всій Європі на Різдво

Про це повідомляє Русская служба BBC.

У заяві відомства, що адресований громадянам США, говориться, що джихадистське угруповання, що називає себе "Ісламська держава", і споріднені їй організації планують напади, цілями яких можуть стати різдвяні заходи у європейських країнах.

"Інформація свідчить, що "Ісламська держава Іраку і Леванту", "Аль-Каїда" та її філії продовжують планувати теракти в Європі з акцентом на майбутній святковий сезон і пов'язані з ними події", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Громадянам США рекомендовано бути особливо обережними і зберігати пильність при відвідуванні туристичних об'єктів, у транспорті, інших багатолюдних місцях.

"Слід виявляти обачність під час фестивалів, святкових заходів і ярмарок під відкритим небом", - йдеться в застереженні.

У документі згадуються напади, здійснені за останній рік ісламськими екстремістами в Бельгії, Німеччини і Туреччини. Держдепартамент віддає належне зусиллям європейських служб безпеки, спрямованих на запобігання терактів, проте зазначає, що потенціал для нових нападів зберігається в різних частинах Європи.

Зазначається також, що громадяни США повинні бути готовими до того, що співчуваючі екстремістам або радикали-одинаки можуть здійснювати напади під час різдвяного сезону, часом без попередження.

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"Терористи можуть використовувати різну тактику, з використанням як традиційних, так і нетрадиційних видів зброї, вибираючи в якості мети як офіційні об'єкт, так і приватних осіб", - попереджають у відомстві.

Міністерство закордонних справ України попереджає громадян про можливість терактів в Європі на різдвяні свята і рекомендує під час подорожей утримуватися від відвідування багатолюдних зборів.

У минулі вихідні французька поліція заарештувала сімох осіб за підозрою в підготовці терористичного нападу. Повідомив про це міністр закордонних справ не назвав передбачувану мету ісламістів. Однак відомо, що в п'ятницю в Страсбурзі відкривається одна з найстарших і найбільших різдвяних ярмарків у світі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті трагедії на ярмарку в Берліні загинули 12 людей, ще близько 50 отримали поранення. Канцлер Німеччини назвала подію терактом і заявила, що країна не буде закривати різдвяні ярмарки, тому що не хоче жити в страху.

21 грудня поліція оголосила, що завершила роботи на місці трагедії і ярмарок скоро відкриється знову. 21 грудня стало відомо, що поліція шукає за підозрою у скоєнні теракту на площі Брайтшайдплац 23-річного громадянина Тунісу.