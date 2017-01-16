Скандальний суддя Чаус так і не з'явився на допит до НАБУ

Про це в коментарі журналістам заявила прес-секретар Бюро Світлана Оліфіра, повідомляє "112 Україна".

"Поки інформації про те, де перебуває пан Чаус, і чому він не з'явився, у нас немає. Ми будемо просити суд дозволити спеціальне досудове розслідування. Після того, як досудове розслідування буде завершено, за рішенням детектива і прокурорів провадження буде направлено до суду", - розповіла прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня Чауса було оголошено у національний розшук. З 11 листопада Чаус перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

13 січня НАБУ викликало його на допит.