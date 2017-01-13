НАБУ викликає на допит підозрюваного у хабарництві суддю-"баночника" Чауса

Текст повістки оприлюднено в газеті «Урядовий кур’єр» від 13 січня.

Чауса викликають на допит до старшого детектива НАБУ В. Васильчука на 16 січня на 9.00 як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст 368 КК України (одержання хабара).

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чаусу було оголошено у національний розшук. З 11 листопада Чаус перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.