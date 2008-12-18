У листопаді безробіття в Україні виросло на 20,7%
17:36, 18 грудня 2008Суспільство
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Дані Держкомстату
У листопаді 2008 року рівень безробіття в Україні збільшився на 20,7% порівняно з жовтнем ц.р., коли було зареєстровано 530,1 тис. безробітних, – до 639,9 тис. осіб.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Водночас, за даними Держкомстату, з початку року рівень безробіття в Україні знизився на 3,5% (у січні було зареєстровано 662,8 тис. безробітних).
У листопаді ц.р. допомогу з безробіття отримували 468,2 тис. особи, що становить 2,3% від всього населення працездатного віку. Середній розмір виплат з безробіття в жовтні становив 548,58 грн.
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