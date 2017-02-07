ГПУ прийшла з обшуком до нардепа Мосійчука і його адвоката

Як повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook, обшуки не пов'язані з політичною діяльністю Мосійчука.

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"Обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають ніякого стосунку до політичної діяльності народного депутата Мосійчука", - заявила вона.

Раніше Мосійчук написав у Facebook, що у його адвоката Мамалиги, який також є його помічником, "прямо зараз ГПУ проводить обшук". Він закликав активістів та ЗМІ прибути до місця проживання Мамалиги, де проводиться обшук. "Андрій Мамалига відомий правозахисник, на його рахунку не одна врятована доля громадських активістів і бійців АТО, добровольців. Обшук у нього - це ніщо інше, як метод тиску пов'язаний з професійною діяльністю", - заявив Мосійчук.

Потім колега Мосійчука по фракції Радикальної партії Андрій Лозовий заявив, що обшуки також проводяться і у Мосійчука.