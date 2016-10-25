Справа Мосійчука: ГПУ готує новий епізод проти нардепа

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє найближчим часом скерувати до парламенту ще одне подання про надання дозволу на притягнення нардепа Ігоря Мосійчука до кримінальної відповідальності за новим епізодом.

Про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Але в нас є ще один невеликий епізод, і якщо ми отримаємо докази, що є привід для вручення підозри, ми подамо до Верховної Ради подання, щоби ще раз потім його не подавати», – сказав Луценко.

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При цьому, генпрокурор нагадав, що раніше судами було визнано недотримання процедури щодо надання парламентом згоди на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності й лише нещодавно справа була повернута із суду до Генпрокуратури.

При цьому він не уточнив, про який другий епізод начебто скоєння Мосійчуком злочину йдеться.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня у парламенті було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

ВР оскаржила у Верховному суді рішення Вищого адмінсуду щодо Мосійчука.

10 травня Мосійчук заявив, що Верховний суд підтвердив незаконність постанови Верховної Ради про його затримання і арешт.