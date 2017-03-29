Критична ситуація в одеському онкодиспансері: у медустанові немає ліків для хіміотерапії (відео)

В Одеському обласному онкодиспансері закінчилися ліки для проведення хіміотерапії. У зв’язку із закриттям минулого року державної програми "Онкологія" диспансер не отримав жодного препарату, йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема у регіоні не провели тендер на закупівлю онкопрепаратів за рахунок обласного бюджету, що привело до того, що пацієнтам доводиться купувати ліки за власний рахунок. При цьому, ті люди, хто не має грошей – відмовляються від терапії. У той же час, відповідальні за проведення тендеру вже не працюють на своїх посадах.

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Медики звертаються за допомогою до громадських активістів та волонтерів.

Днями обласні депутати таки проголосували за виділення 13 мільйонів гривень на закупівлю ліків, що становить 5% від річної потреби в препаратах.