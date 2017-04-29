У ВМС попередили про готовність застосувати зброю у разі провокацій проти військових об'єктів в Одесі

Командування Військово-морських сил України заявило про готовність застосувати зброю у разі провокацій стосовно військових об'єктів або військовослужбовців в Одесі.

Про це йдеться у зверненні командування ВМС, розміщеному у Facebook.

«Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України звертається до місцевих органів влади, до громадян з проханням бути пильними, не «вестися» на провокації російських спецслужб, зберігати спокій, дотримуватися законів України, а у разі виявлення підозрілих осіб у місцях дислокації військових об'єктів, негайно повідомляти військове командування і правоохоронні органи», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що останнім часом почастішали випадки спроб вчинення провокацій, диверсій, терористичних актів, інших протиправних дій проти військових об'єктів, особливо баз (арсеналів), складів тощо.

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Противник активізував свою підривну діяльність, в тому числі й глибоко в тилу, про що свідчать факти застосування ним безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів), використання саморобних вибухових пристроїв, організація різного року провокацій.

«Подібне, на жаль, має місце і в зоні відповідальності Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Причому, антиукраїнські сили свої ганебні наміри цинічно «підганяють» під свята і роковини трагічних подій 2 травня 2014 в Одесі», - наголошується у зверненні.

У зв'язку з цим командування ВМС звертає увагу громадян на те, що у разі будь-яких спроб провокацій, неадекватних дій з боку деструктивних елементів стосовно військових об'єктів або військовослужбовців будуть вжиті адекватні заходи реагування, аж до застосування зброї.

Командування закликає громадян не втрачати здорового глузду і висловлює сподівання на розуміння.

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«Проти нашої країни вже четвертий рік ведеться гібридна війна, ми живемо і діємо в умовах особливого періоду, в умовах проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях», - нагадується у зверненні.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На даний час у Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення 2 травня 2014 р. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятьох утримують під вартою (зокрема двох росіян), у решти - інші запобіжні заходи.