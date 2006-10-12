Спільна заява RosUkrEnergо і НАК ”Нафтогаз України”

Компанія RosUkrEnergо AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" заявляють, що інформація про припинення поставок газу до Польщі не відповідає дійсності. Про це йдеться в спільній заяві RosUkrEnergо і НАК "Нафтогаз України", переданій агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що насправді "виникла лише короткочасна технічна проблема”, пов`язана зі специфікою оформлення і реєстрації обсягів газу на кордоні Україна-Польща.

Також у заяві зазначається, що "дане питання знаходиться у стадії остаточного врегулювання», але компанії наголошують, «що це не впливає на дотримання контрактних зобов`язань з боку RosUkrEnergо щодо компанії PGNiG".

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня польський газовий монополіст Polskie Gуrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) повідомив, що Компанія RosUkrEnergо з 2 жовтня припинила поставки газу з Центральної Азії до Польщі.

"Ми не одержуємо гарантовані нам поставки газу вже протягом тижня. Ми не знаємо причини припинення поставок і намагаємося з`ясувати їх шляхом переговорів… Зараз ми використовуємо внутрішні запаси, і зупинка поставок не позначилася на споживачах ", - сказав Reuters представник PGNiG Томаш ФІЛЛ.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і знаходяться в номінальному утриманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% і Іван ФУРСИН - 10%.

Ціна газу, який Україна закуповує у RosUkrEnergo, з 1 січня 2006 року становить 95 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому «Газпром» повністю передав компанії права на продаж газу Україні, «Нафтогаз України» делегував їй повноваження з експорту газу за межі країни. Реалізацією газу українським споживачам займається ЗАТ «УкрГаз-Енерго», створене на паритетних засадах НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.