Оргкомітет Євробачення-2017 різко прокоментував конфуз із голими сідницями Седюка (відео)

Організатори пісенного Євробачення-2017 прокоментували скандальну витівку Віталія Седюка під час фіналу конкурсу 13 травня.

"Ми обурені, та жодним чином не підтримуємо такі провокації. Винуватець має понести відповідальність за те, що вчинив", – зазначив виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак, передає Eurovision.ua.

Зараз оргкомітет Євробачення-2017 проводить власне внутрішнє розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

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Вчинок Седюка є неприйнятним і неприпустимим та суперечить загальноприйнятим нормам поведінки, наголошується у повідомлення.

Крім того, оргкомітет Євробачення в Україні приніс вибачення Джамалі та її команді за форс-мажорний випадок, що стався під час її виступу у прямому ефірі фіналу пісенного конкурсу Євробачення.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали Седюк вибіг на сцену й оголив сідниці. Цю витівку було показано у прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала й забрала Седюка зі сцени.

Згодом Аваков написав, що хулігана Седюка зі сцени Євробачення відправили в СІЗО.