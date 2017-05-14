Хулігана Седюка зі сцени Євробачення відправили в СІЗО - Аваков

Пранкер Віталій Седюк, який під час виступу Джамали на фіналі Євробачення-2017 показав усім глядачам голі сідниці, доставлений в СІЗО. Про це у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

Аваков повідомив, що Седюк - громадянин України.

"У відповідь на запити щодо ідіота, який оголив свій зад перед 200 мільйонами телеглядачів. Седюк - український громадянин. Під час виступу нашої Джамали, з його слів - він вирішив реалізувати своє хобі, так як "неофіційно працює провокуючим журналістом", - написав Аваков.

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Міністр внутрішніх справ підкреслив, що Седюка затримали співробітники охорони корпусу за участю поліції, і він чинив опір:

"Був затриманий охороною конкурсу, за участю поліції - чинив опір при затриманні. В порядку ст. 208 КПК України затриманий на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід за статтею 296 ч. 3 (хуліганство з обтяжуючими) - від штрафу до п'яти років позбавлення волі".

При цьому міністр не радить Седюку повторювати той же трюк з голим задом у в'язниці.

"А поки.. ця ганьба країни, зможе реалізовувати своє "хобі" у тюремній камері ізолятора тимчасового тримання. Щоправда, показувати зад тамтешнім мешканцям, насолоджуючись своїм "хобі" - я б йому не радив", - підсумував він.