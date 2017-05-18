"Безвіз для українців": в ЄС назвали мінімальну суму для перетину кордону
Найменші вимоги в Угорщині – близько 3,2 євро на день, тоді як у Іспанії найбільші – 71 євро в день, а при собі мати мінімум 637 євро.
В Євросоюзі розповіли, скільки українці повинні мати мінімум грошей при безвізовому перетині кордону.
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У середу в Страсбурзі було підписано угоду про безвіз України з ЄС. Вже з 11 червня візи українцям для поїздок у Європу не потрібні. У зв'язку з цим ЄС запустив сайт про правила безвіза для українців, де в простій формі висвітлюються головні аспекти для подорожей.
Відповідна карта опублікована на сайті "Мандруй відповідально", який створений організацією "Європа без бар'єрів".
Згідно з нею, найменші вимоги в Угорщині – близько 3,2 євро на день, тоді як у Іспанії найбільші – 71 євро в день, а при собі мати мінімум 637 євро.
Втім, якщо їхати до Бельгії і зупинитися в готелі, то потрібно розраховувати на 95 євро в день. Однак у разі поїздки до конкретних людей необхідна сума значно нижче – 45 євро в день.
Норвегія - 500 норвезьких крон, тобто 1580 грн;
Фінляндія - 30 євро в день (880 грн);
Швеція - 47 євро в день (1370 грн)
Естонія - 86 євро в день (2,5 тис. грн);
Латвія - 14 євро на день (400 грн);
Литва - 40 євро в день (1100 грн)
Нідерланди - 34 євро (1000 грн);
Польща - 300 злотих (2 тис. грн) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (800 грн), якщо перебування більше 3 днів;
Німеччина - 45 євро в день (1300 грн);
Бельгія - 45 євро (1300 грн) - іноземці, які зупинилися у приватних осіб. 95 євро (2,8 тис. грн) - іноземці, які зупинилися в готелі;
Люксембург - мінімальна сума коштів визначається індивідуально;
Чехія - 40 євро (1100 грн) в день до 30 днів;
Словаччина - 56 євро в день (1600 грн);
Франція - 32,50 євро (1000 грн) - особи, які мають підтвердження наявності житла. 120 євро (3500 грн) - особи, які не можуть підтвердити наявність житла;
Швейцарія - 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) - для студентів;
Ліхтенштейн - 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) - для студентів;
Австрія - на індивідуальній основі;
Словенія - 70 євро (2 тис. грн), 35 євро (1 тис. грн) для неповнолітніх у супроводі батьків;
Угорщина - 3 євро (90 грн);
Італія - 269,60 євро (7,8 тис. грн) на одну людину на строк до 5 днів, для груп туристів менше;
Іспанія - 71 євро (2 тис. грн);
Португалія - потрібно мати при собі суму в 75 євро (2,2 тис. грн), а також суму з розрахунку 40 євро (1100 грн) в день перебування;
Мальта - 48 євро в день (1400 грн);
Греція - 50 євро (1400 грн) в день, мінімум 300 євро (8,7 тис. грн) на 5 днів.