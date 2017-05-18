"Безвіз для українців": в ЄС назвали мінімальну суму для перетину кордону

В Євросоюзі розповіли, скільки українці повинні мати мінімум грошей при безвізовому перетині кордону.

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У середу в Страсбурзі було підписано угоду про безвіз України з ЄС. Вже з 11 червня візи українцям для поїздок у Європу не потрібні. У зв'язку з цим ЄС запустив сайт про правила безвіза для українців, де в простій формі висвітлюються головні аспекти для подорожей.

Відповідна карта опублікована на сайті "Мандруй відповідально", який створений організацією "Європа без бар'єрів".

Згідно з нею, найменші вимоги в Угорщині – близько 3,2 євро на день, тоді як у Іспанії найбільші – 71 євро в день, а при собі мати мінімум 637 євро.

Втім, якщо їхати до Бельгії і зупинитися в готелі, то потрібно розраховувати на 95 євро в день. Однак у разі поїздки до конкретних людей необхідна сума значно нижче – 45 євро в день.