ВКонтакте закриває офіс у Києві - ЗМІ

Соцмережа ВКонтакте закриє свій офіс в українській столиці. Про це vc.ru повідомило джерело всередині компанії й підтвердив учасник ринку, ознайомлений із ситуацією.

За словами співрозмовників видання, керівництво соцмережі прийняло рішення скоротити частину працівників офісу. Деякі з фахівців, пов'язаних з рекламою, можуть перевести в московський офіс.

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Представник ВКонтакте Євген Красніков не зміг підтвердити закриття українського офісу соцмережі.

ВКонтакте відкрила український офіс у березні 2012 року. У соцмережі Однокласники, яка теж входить до Mail.Ru Group не було власного українського представництва.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.