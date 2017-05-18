"Київстар" повністю заблокував заборонені російські інтернет-ресурси: сервіси Яндекс не працюють

"Київстар" завершив процес блокування російських інтернет-ресурсів, проти яких указом президента України були введені санкції. Про це заявив президент компанії Петро Чернишов, пердає ТСН.ua.

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"Ми виконали указ президента. Процес завершено", - повідомив Чернишов.

Наразі неможливо потрапити до заборонених інтернет-ресурсів, як з комп'ютера так і з мобільного телефону. Це торкнулося і додатків на смартфоні. Ще зі вчора не відкриваються сторінки Вконтакте та Одноклассники. У четвер перестали працювати пошук Яндекс, Яндекс.Карти та Яндекс.Навігатор. У браузері з'являється повідомлення "Неможливо знайти сервер".