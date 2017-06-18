Безвіз з ЄС: 18 тисяч українців перетнули кордон з біометричним паспортом

Станом на 18 червня 18 тисяч громадян України перетнули кордон з країнами Євросоюзу, використовуючи право безвізового режиму

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що всього з 11 червня кордон перетнули 441 000 українців, з них 90000 використовували біометричні паспорти, а 18 000 осіб скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон маючи тільки біометричний паспорт.

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Під час подорожей 32% громадян, тобто понад 5700, скористалися авіаційним транспортом. Інші йшли по залізниці або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (7500 громадян України) та Угорщиною (2270 громадян України).

Як повідомляв УНІАН, 17 українцям відмовили у перетині кордону з ЄС з початку дії безвізу.