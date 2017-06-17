Безвіз з ЄС: 17 українцям відмовили у перетині кордону

З початку запровадження безвізового режиму станом на 6.00 17 червня кордон з країнами Європейського Союзу перетнули понад 365 тисяч громадян України.

Читайте такожGazeta Wyborcza про український безвіз: завдяки Путіну кримчанам дісталися "вуха дохлого віслюка"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Майже 74 тисячі наших співвітчизників під час подорожі використовували біометричні паспорти. Із них 12875 українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що 3750 громадян, що становить 29%, скористалися авіаційним транспортом. Решта виїжджали залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску.

У відомстві зауважили, що з початку запровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 17 громадянам України.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.