Ані Лорак: Або ти політик, або співак – не можна водночас співати і брехати

У нас з Муратом щодня – День закоханих або 8 Березня... Наше весілля відбудеться напередодні Євробачення... Можу приготувати вечерю з будь-яких продуктів, які є холодильнику... Народна артистка України Ані Лорак відповіла на питання УНІАН.

У НОВОМУ КЛІПІ Я – ГОЛЛІВУДСЬКА ЗІРКА, А КІРКОРОВ – ІНДІЙСЬКИЙ РАДЖА

Ані, Ви щойно повернулися з Індії, де знімали свій кліп. В умовах кризи це доволі дороге задоволення. Ваші гонорари не зменшилися?

Звичайно, зменшилися. Але пропозиція була дуже принадна. У цього кліпу був дуже маленький бюджет. У режисера залишилася плівка після зйомок художнього фільму, саме достатньо, щоб зняти кліп. Ідею запропонував Філіп Кіркоров, сказав: “Є така можливість в умовах кризи дуже недорого зняти, ще й в Індії”. І ми поїхали в мінімальному складі: я, охорона і мій визажист. Я ніколи так не виїжджаю.

А Мурат?

Я дуже хотіла, щоб Мурат поїхав, але він в цей час з Катею Царік знімав кліп Сакісу Рувасу (він представлятиме Грецію на Євробаченні) в Афінах. Ми телефонували. Він дуже хвилювався, що я лечу без нього. Але я не могла переривати його зйомок – він виступав як продюсер. Ми потоваришували з греками після мого кліпу на пісню “Сонце”. Їм дуже сподобалося, сказали: “Ми хочемо знімати кліп з усією твоєю групою”.

Чим особливим запам`ятався Схід?

Бомбей – це був шок. Злидні. Бруд. Антисанітарія. Жінка йде з корзиною брудного посуду на голові, щоб помити його в річці, і в тій такі річці перуть речі і миються.

Перші дні ми не знали, що їсти. Добрі ресторани розташовані в центрі, а та місцевість, де ми знімали відеокліп, була досить далеко. Вже після знімального дня голодні, але задоволені, ми дісталися до ресторану і поїли нормальної їжі.

В Індії вражаюча різниця між людьми, там немає середнього класу. З одного боку, злидні, убогість, сплять на землі, без одягу або укутавшись в сарі, а з іншого – розкішні будинки, просто замки, палаци...

Мені дуже сподобалися їх індійські шарфи, дещо привезла з собою на спомин. Купила сарі бірюзового кольору, під очі, дуже красиве. Дуже цікаве індійське срібло, з картинками Камасутри, різні любовні сцени, тільки друзям можна дарувати.

Крім свого кліпу, Ви знімалися в кліпі Філіпа. З огляду на стару дружбу безплатно чи все-таки гонорар за роботу одержали?

Ні, жодного гонорару. Звісно, з дружби, безплатно. Філіп запропонував, і я сказала: “Чому б і ні?” Його пісня називається “Ілюзія”. Я немовби уявна дівчина, яка з`являється і зникає. Я голлівудська актриса, він раджа, індійський багатий принц. Загалом, не розповідатиму – усе самі побачите.

ЗВАННЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ У КІРКОРОВА – ДИПЛОМАТИЧНА НАГОРОДА Звання народного артиста України Філіпу Кіркорову, яке він одержав після Вашого успіху на Євробаченні, викликало неоднозначну реакцію серед представників українського шоу-бізнесу. А Ви вважаєте, Кіркоров став народним заслужено?

Філіп і так народний артист. Подивіться, які зали він збирає, його люблять і знають. Він надав дуже велику підтримку на Євробаченні, справді зробив багато для того, щоб я гідно і ефектно була представлена. Він стояв під нашим жовто-блакитним прапором, дуже хвилювався, казав: “Тобі ж до України повертатися, а мені до Росії.”

Ця нагорода є виразом українсько-російської дружби. Її треба розцінювати як дипломатичну нагороду, як подяку, оцінку за роботу. Це цілком заслужено. Вже які в нас є народні – я іноді імен їх не знаю. На тусовках буває, оголошують: “Зараз вийде на сцену народний артист такий-то.” Я перепитую, хто це, коли він встиг стати народним, що за пісні він співає?

А що для вас означає звання – народна? Мені було дуже приємно одержати таку оцінку особисто від Президента. Це аванс моїх майбутніх перемог. Я знаю, що вся Україна за мене хвилювалася. І ця нагорода, напевно, втілення тієї любові, переживання, підтримки. Я дорожитиму народною любов`ю, яку знайшла, і прагнути робити більше, переходити на новий рівень.

Зараз мене скрізь представляють: Ані Лорак, Shady lady, Ukraine. Я рада, що мені вдається сприяти створенню позитивного іміджу нашої країни. Завжди асоціація зі мною у людей позитивна.

Чужий успіх часто викликає заздрість, тим більше в шоу-бізнесі. На собі не відчули? Я не думаю про це. Це марна витрата часу. Навіть коли ми виступаємо в “солянках”, я завжди приходжу тільки на час свого виступу. Прийшла, відпрацювала, пішла. Я ні з ким не спілкуюся, не влаштовую посиденьок. У мене настільки насичений графік роботи.

Якось в інтерв`ю співачка Лоліта сказала мені, що в неї єдина мрія – виспатися. Після такої активної діяльності – гастролей, зйомок, концертів – у Вас ще не виникло відчуття втоми? Втомилася, звичайно. Але прагну не розслаблятися. Не можна. Тільки все почалося, і мені важливо закріпити цей успіх. Часто буває, артисти добиваються успіху, а потім кудись зникають. Мене полюбили, запрошують. Може, і хотілося б поспати зайву годинку, але збираю речі і лечу до Італії, Англії, Іспанії. Зараз дуже активізувалася Росія. У мене, виявляється, там армія шанувальників. Сьогодні я в Києві, а вже завтра лечу до Москви.

В ІТАЛІЇ РАФАЕЛЛА КАРРА СКАЗАЛА МЕНІ: ТИ ПОСІЛА ДРУГЕ МІСЦЕ, АЛЕ ГІДНА ПЕРШОГО В СВІТІ

В рамках переможців Євробачення у Вас проходило турне. Як Вас зустрічала Європа?

Після проведення конкурсу, у нас з Дімою Біланом був спільний виступ в Лондоні. Пройшов дуже успішно. Мене представили як The Queen of Eurovision, і я відчула себе європейською суперзіркою. Я виконувала три пісні, і весь зал співав зі мною. Вони вивчили всі слова. Це непередавані відчуття.

Потім була Італія, Іспанія. Виступи, ефіри, програми. Пам`ятаю в Італії Рафаелла Карра сказала мені: “Ти посіла друге місце, але ти гідна першого в світі”. Коли чуєш від представників європейського шоу-бізнесу такі слова на свою адресу, відразу додається сил. Що не завжди можна почути на Батьківщині. Хоча мені гріх скаржитися. Але іноді бувало. Коли я тільки збиралася на конкурс і таке чула: “Та що вона зможе? Чим здивує?” А коли повертаєшся з перемогою, вже чуєш похвали.

Потрібно любити і підтримувати артиста, саме коли йому важко: шукає пісню, не вистачає спонсори. Людина їде представляти країну, скажіть: “Ми віримо в тебе. Ми тебе любимо. Ти все зможеш. Ми з тобою”. Зараз я розумію, що моральна підтримка дуже важлива на конкурсах.

Ви збиралися заспівати разом з Еросом Рамазотті...

Не приїхав... (сміється). У нього залишився осад від України, тому що відмінився концерт із-за непрофесійної роботи організаторів. Обіцяли, а якісь умови не виконали. Я думаю, він тепер не скоро приїде до України.

Але маю надію перетнутися з ним десь в Європі. Може, пощастить. Ми виходили і на Ріккі Мартіна, щоб зробити дует. Йому стало цікаво. Сказали: “Думаємо”. Не знаю, як довго вони думатимуть. Він же зараз ще став татом, весь в турботах, мало гастролює. Якщо доля – дует буде.

Зараз навколо національного відбору на Євробачення-2009 спалахнув скандал. Одна з причин – не пройшла у фінал Анастасія Приходько. Це справді була варта кандидатура? І хто, на Вашу думку, з фіналістів, що залишилися, гідний представляти Україну? Деякі кандидати більше відомі своїми зовнішніми даними, ніж вокальними...

Настя справді талановита співачка. У неї дуже своєрідний тембр голосу. Вона гідна. Має всі шанси. Я до кінця і не вникала у всю цю ситуацію. Там розберуться і без нас (сміється).

Я знаю, що Олег Скрипка подавав заявку.

Але він відмовився...

Якби Олег погодився, він був би новий, незвичайний, зі своїм баяном.

Журі теж робило на нього ставки, на етнічну музику...

Так, він дивовижний. Мені здається, Олег дуже колоритно виконав би пісню, особливо в Москві.

І Лобода гідна, і NIKITA. Хоч би як мені, співачці, хотілося, щоб судили за голосовими даними, це буває не завжди. Оцінюється подача в цілому, номер, шоу. Якби вийшли красиві дівчата з якоюсь оригінальною піснею, незвичайною подачею, вони б теж могли вразити глядачів.

Як Ви ставитеся до проектів, які фабрикують зірок? Коли виробництво артистів вже на потік поставлене, такий собі безперервний конвейєр...

Не дуже добре. “Виробництво” зірок ні до чого доброго не приводить. Молодому хлопчикові чи дівчині нав`язують: давай зробимо те-то, ти співатимеш те-то. Це не його думки, ідеї, бачення. Просто він підкорюється волі продюсера: “Я ж хочу, щоб продавалися диски, отже маєш танцювати під мою дудочку”.

Що відбувається – розкручується пісня, стає популярною, починаються концерти. Молода психіка не готова до випробування славою і популярністю. Ти думаєш, так буде завжди, починаєш: “Та я!” А продюсер тебе обриває і кидає. І ти такий весь супер-пупер, зірка “Фабрики” або чогось ще, залишаєшся один і не розумієш, що робити, починається депресія, адже ще вчора мені всі аплодували і говорили, який я шалено хороший. А сам створити адекватний музичний продукт не можеш, тому що ти не самодостатній, ти зроблений, сфабрикований. А все зроблене і сфабриковане – воно не справжнє і довго прожити не зможе.

НАШЕ ВЕСІЛЛЯ З МУРАТОМ БУДЕ В ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН Ані, у Вас вже й обручка на безіменному пальці, а коли весілля буде? Обіцяли навесні, з датою визначилися?

Не знаємо, чи встигнемо ми навесні. Березень вже. Цього року точно буде. На літо не хочу. Я думаю, це вже буде ближче до осені, в оксамитовий сезон. Мені б дуже хотілося, щоб ніщо не перешкодило і не вплинуло: ніякий проект, ніякі зйомки, фільми. А весілля мало бути ще напередодні Євробачення.

Релігія Мурата дозволяє йому мати кілька дружин. Не боїтеся, спочатку з Вами одружиться, а потім ще одну приведе? Та релігія, яка з`єднала нас, – це релігія кохання. Тільки тому ми разом.

Мурат скоріше нетиповий представник Туреччини. У нього мама грузинка, а тато турок. Він здобув європейську освіту, багато їздив по Європі. У нього немає цих понять про кількох дружин.

Як взагалі можна витримати життя з публічною людиною, тим більше з жінкою? Це дуже складно, навіть для слов`янського типу чоловіка. А Мурат гарячий, емоційний. Напевно, цим він мені подобається. Розуміти мене йому допомагає мудрість, попри його молодий вік... І кохання, звичайно. Дружина на концертах, повертається пізно, в кліпах з якимись героями знімається, вбрання відкриті. Адже якщо людина любить, вона хоче захистити свій світ від усіх.

Я дуже вдячна Муратові, що він розуміє вимоги моєї професії: мені необхідно подобатися, я хочу бути сексуальною в своїх нарядах, хочу бути на висоті. Дивно, але він настільки почав мене відчувати, що іноді навіть мені підказує: “Де твій блиск для губ? Що ти наділа?”

Ви – власниця ресторану. А самі вдома готуєте? Мурата чимось смачненьким можете потішити? Звичайно. Можу приготувати вечерю з будь-яких продуктів, які знайду в холодильнику. У мене непогана життєва практика. Ми жили на найманих квартирах. За будь-якого фінансового стану я могла зробити вечерю: і на п`ятдесят гривень, і на сто і на двісті. Життя навчило. Зараз, щоправда, немає часу готувати. Але я можу зробити якусь смачненьку яєчню, салат, підсмажити м`ясце з овочами. Йому подобається.

АБО ТИ ПОЛІТИК, АБО СПІВАК – НЕ МОЖНА ОДНОЧАСНО СПІВАТИ І БРЕХАТИ

Українську естраду можна поділити на дві великі групи – ті, хто відкрито підтримують певну політичну партію, виступають за неї з концертами або навіть вступають до її лав, і повністю аполітичні люди. Нині Ви до якої себе групі відносите?

Я повністю аполітична.

Мені пропонували підтримувати партію... Більш того, мені навіть пропонували ввійти до списків депутатів Верховної Ради, зайнятися політикою. Я сказала: “Боже!” Треба для собі зробити вибір: або ти політик, або ти співак. Неможливо одночасно і співати, і брехати людям.

А самі голосуєте, на вибори ходите? Я голосую. Але мій голос ніхто не чує. Я вже двічі на київських виборах голосувала за одного кандидата. Але в результаті що вийшло. Кого з своїх друзів не запитаю: “Ми теж за нього голосували”. А в результаті... отакі чудеса відбуваються (сміється).

А з кандидатурою Президента для себе визначилися? Я поки що не розумію, за кого. Людям зараз дуже важко визначитися. Кому вірити? Усі вже зневірилися. Але мудрість життя полягає в тому, що потрібно продовжувати жити, і все одно потрібно робити вибір. На момент виборів я визначуся.

Незабаром 8 Березня, як Вам Мурат віддячить за 23 лютого? Я 23 лютого була в Індії, привітала його по телефону. На 8 Березня, думаю, він готує мені якийсь сюрприз. Я не в курсі. І потім, у нас щодня – День закоханих або 8 Березня – він весь час мені щось дарує, робить маленькі сюрпризики, маленькі знаки уваги: чи то романтична вечеря, чи то маленьку шоколадку з написом “Я любитиму тебе завжди”.

8 Березня я буду в Москві. А він буде тут. Може, прилетить до мене, може, я повернуся раніше. Мене запросив Валентин Юдашкін на своє шоу.

Так Ви будете в ролі моделі? Не знаю щодо моделі. Я виконуватиму пісню. Але він шиє для мене наряд.

Ані, вітаємо Вас з Жіночим днем: здоров`я, творчого натхнення, сил. І я хотіла б привітати всіх українських жінок з 8 Березня. Жінки України – це найкращі жінки, найкращі наречені, об`єкт бажань всього світу. Слов`янські жінки – найкрасивіші, але українки просто най-най: розумниці, красуні, талановиті, працьовиті, і підтримають, і зрозуміють, і при цьому виглядають як супермоделі. Таких ніде в світі немає. Любіть себе, виконуйте свої бажання, бережіть себе, здоров`я, щастя, хай збуваються всі мрії і бажання – ми цього гідні.

Розмовляла Ганна Ященко