Лозовий закликав Луценка вклонитися мощам і покаятися

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий закликав генерального прокурора України Юрія Луценка вклонитися мощам і покаятися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Регламентного комітету, який розглядає подання прокуратури на нього.

Звертаючись до Луценка, Лозовий зауважив, що мощі, які йому належать, було оцінено у понад 121 тисячу гривень.

"Я розумію, що для вас, як для людини комуністичного походження незрозуміло, як це мощі можуть бути цінністю, але все-таки майте повагу до почуттів віруючих людей", - сказав депутат.

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Він додав, що оцінювати "безцінні мощі" у якусь суму - це "святотатство" і "комуністичне кощунство".

"Я закликаю вас 10 хвилин іти пішки вклонитися цим мощам у Свято-Феодосіївському монастирі, якому я їх подарував, і покаятися за те, що ви говорите неправду, і покаятися за те, що ви чините політичні репресії і тиск", - сказав Лозовий.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.