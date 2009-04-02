Балога не дотягнув до 200 тисяч гривень річного доходу (декларація)

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА оприлюднив декларацію про доходи за 2008 рік.

Як повідомляє прес-служба Президента України, загальна сума сукупного доходу В.БАЛОГИ склала 192 тис. 243 грн., а членів його родини – 314 тис. 916 гривень. Члени сім’ї (дружина, син, дочка) отримали 74 тис. 916 грн. у вигляді дивідендів, процентів, роялті.

У приватній власності родини В.БАЛОГИ є три земельні ділянки площами 2406 м. кв; 2000 м.кв.; 200 м.кв. Крім того, сім’я має житловий будинок площею 314,1 м. кв та три квартири площами 101,1 м. кв.; 58,8 м. кв; 79,3 м. кв., також є гараж площею 48,8 м. кв.

У розділі декларації, де йдеться про відомості про транспортні засоби, що знаходяться в приватній власності, всюди прочерки, що свідчить про те, що ні В.БАЛОГА, ні члени його сім’ї не мають автомобілів.

Члени сім’ї В.БАЛОГИ мають вклади у вигляді внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій у сумі 5 272 181 грн. Крім того, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 418 573 грн.