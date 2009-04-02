Балога не дотягнув до 200 тисяч гривень річного доходу (декларація)
Уся родина глави СП не має машин
Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА оприлюднив декларацію про доходи за 2008 рік.
Як повідомляє прес-служба Президента України, загальна сума сукупного доходу В.БАЛОГИ склала 192 тис. 243 грн., а членів його родини – 314 тис. 916 гривень. Члени сім’ї (дружина, син, дочка) отримали 74 тис. 916 грн. у вигляді дивідендів, процентів, роялті.
У приватній власності родини В.БАЛОГИ є три земельні ділянки площами 2406 м. кв; 2000 м.кв.; 200 м.кв. Крім того, сім’я має житловий будинок площею 314,1 м. кв та три квартири площами 101,1 м. кв.; 58,8 м. кв; 79,3 м. кв., також є гараж площею 48,8 м. кв.
У розділі декларації, де йдеться про відомості про транспортні засоби, що знаходяться в приватній власності, всюди прочерки, що свідчить про те, що ні В.БАЛОГА, ні члени його сім’ї не мають автомобілів.
Члени сім’ї В.БАЛОГИ мають вклади у вигляді внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій у сумі 5 272 181 грн. Крім того, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 418 573 грн.