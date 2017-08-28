У Житомирі пройшов міжнародний турнір International DOJO CUP 2017 з карате (фото)

Турнір проходив впродовж двох днів / zt-rada.gov.ua Турнір проходив впродовж двох днів / zt-rada.gov.ua

У Житомирі вихідними відбувся міжнародний турнір International DOJO CUP 2017 з карате. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, турнір проходив впродовж двох днів, 26 та 27 серпня.

У змаганнях взяли участь 674 спортсменів з 13 областей України віком від 14 до 20 років. До Житомира приїхали 60 клубів карате з різних куточків України. Також до турніру долучилися судді та спортсмени з Білорусі.

"Цей турнір є першим відбірковим етапом для участі у Чемпіонаті світу серед молоді, що відбудеться восени цього року в Іспанії.

За результатами змагань будуть відібрані найсильніші спортсмени, що візьмуть участь у другому етапі відбору для участі у Чемпіонаті світу", - зазначають у міськраді.