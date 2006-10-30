Відбудеться прес-конференція ”Відверта розмова про українське рейдерство”

У вівторок, 31 жовтня, о 13.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Геннадія Корбана, голови наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» на тему: «Відверта розмова про українське рейдерство. Причини і наслідки. Конкретні приклади».

Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.