Суддю, якого піймали на хабарі на Київщині, дозволили тримати під вартою

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка, викритого в отриманні 2,5 тис. доларів хабара. Як повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ВРП.

Доповідач із зазначеного питання, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк повідомив, що до ВРП 28 вересня надійшло подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання судді Лисюка під вартою.

«З матеріалів клопотання вбачається, що Лисюка затримано 27 вересня 2017 року безпосередньо під час вчинення тяжкого злочину на підставі статей 208, 482 Кримінального процесуального кодексу України. Того самого дня Лисюку вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України.

Лисюк підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. До подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи.

«Подання відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та статті 58 закону «Про Вищу раду правосуддя», зокрема містить факти та докази, що підтверджують вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, та обґрунтування необхідності утримання судді Лисюка під вартою. Порушень гарантій незалежності судді не виявлено», – зазначив Бенедисюк.

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Вища рада правосуддя, дослідивши матеріали подання, прийняла рішення задовольнити та надати згоду на утримання судді Лисюка під вартою.

Нагадаємо, що Лисюк був затриманий детективами НАБУ 27 вересня одразу після отримання хабара у сумі 2,5 тис. дол. США. Гроші, за версією слідства, він вимагав і отримав за винесення рішення на користь однієї із сторін у цивільній справі.