Вертеп із Кивою: у Херсоні обшукали кабінет чиновниці, яка поскаржилася на рекет з боку поліції

14 вересня в. о. керуючого справами мерії Херсона Катерина Гандзюк у своєму Facebook написала, що начальник УЗЕ у Херсонській області Артем Антощук вимагає від міської влади 3% від сум всіх підрядів і тендерів.

Сьогодні, 27 вересня, на сайті ГПУ повідомляється про те, що прокуратура Херсонської області затримала керівника одного з департаментів мерії Херсона. Стверджується, що він дав хабар начальнику управління захисту економіки поліції Херсонської області (тому самому Антощуку).

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"Загальна сума хабара повинна була скласти більше 12 тисяч доларів і призначалася для безперешкодної реалізації злочинної схеми по розкраданню бюджетних коштів", - сказано в повідомленні.

Однак це повідомлення прокуратури не дає привід святкувати перемогу над корупцією. 26 вересня Гандзюк у своєму Facebook написала, що Антощук заднім числом написав заяву про те, що йому пропонували гроші.

"Артем просто придумав, яким чином припереться з обшуком до мене в кабінет - отримав вчора рішення суду, в якому значиться, що слідство з'ясувало, що в моєму кабінеті сидить інша людина, і тому ось сьогодні оперативники перевертали все догори дном", - написала вона.

За її словами, дії правоохоронців - це "удар у відповідь" після її заяви.

"Весь цей міліцейський вертеп-ансамбль в Херсоні супроводжується візитом Іллі Киви", - зазначила вона. Одіозний Кива влаштував у Херсонській міськраді акцію протесту, вимагаючи від чиновників допомогти місцевим жителям. Після того, як Гандзюк розкритикувала його, він аргументував свою позицію образою на її адресу.

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