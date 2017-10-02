Час "Ч": у ГПУ назвали дату, після якої не можна відкривати нові справи за злочинами проти Майдану

Керівник Департаменту Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що існує високий ризик того, що після 20 листопада не можна буде відкривати нові кримінальні провадження за злочинами проти активістів Революції гідності через те, що так і не створено Державне бюро розслідувань. Як передає кореспондент УНІАН, про це Горбатюк сказав журналістам на брифінгу.

“У нас настає черговий час “Ч” змін у законодавстві, що стосується підслідності злочинів Державному бюро розслідувань та злочинів за підслідністю НАБУ”, - сказав він.

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Горбатюк пояснив, що від 20 листопада всі злочини проти активістів Майдану мають бути підслідні ДБР, яке наразі не створено. Закон передбачає у такому випадку, що слідство продовжуватиме прокуратура, але лише у тих справах, які вже відкрито. За його словами, нові кримінальні провадження прокуратура більше не матиме права відкривати. Окрім того він додав, що існує небезпека того, що окремі справи щодо злочинів проти активістів Майдану можуть взагалі не розслідуватись після 20 листопада. Зокрема, справа про вбивство активістів Михайла Жизнєвського, Сергія Нігояна і Романа Сеника розпочата ще слідчими міліції, отже після 20 листопада прокуратура не матиме права її розслідувати.

Він також додав, що неодноразово попереджав про це керівництво Генпрокуратури, однак до сьогодні закон про ДБР не прийнято.