Два мільйони за годину: названі найдорожчі зірки України (інфографіка)

Опальні українські співачки Віра Брежнєва і Світлана Лобода, поп-діви Настя Каменських і Тіна Кароль, серцеїд Олег Вінник і хітмейкери Монатік і Макс Барських увійшли в число найбільш високооплачуваних зірок українського шоу-бізнесу. Про це пише "Обозреватель".

Журналісти напередодні новорічних свят з'ясували, за яку суму і на яких умовах українські топ-зірки готові виступити на приватному корпоративі тривалістю від 40 до 60 хвилин.

Перше місце в рейтингу найдорожчих зірок для новорічного корпоративу зайняла Віра Брежнєва. Гонорар артистки на сьогодні становить 50 тис. євро. Крім цього замовнику необхідно забезпечити знаменитості та її команду з 15 чоловік переліт з Москви, де вона зараз проживає.

Читайте такожСоцмережі обурив київський виступ Ані Лорак відразу після нагородження в Кремлі (відео)

15 квитків економ-класу і 2 квитка бізнес-класу в обидва боки обійдеться в суму близько 220 тис. гривень. Отже, з урахуванням забезпечення побутових та технічних райдерів, для вечора з Вірою Брежнєвою українцям потрібно близько 1,8 млн грн.

Другу позицію також з гонораром в 50 тис. євро займає співачка Світлана Лобода, однак до кінця року співачки в Україні не буде. Втім, як раніше розповідала сама ж артистка, вона завжди намагається урвати по максимуму", тому дає понад 30 концертів в Росії в місяць.

Третю сходинку в рейтингу зайняла співака Настя Каменських, згідно з деякою інформацією, співачка запитує 40 тис. євро.

Сума в районі 30 тис. євро знадобиться сьогодні для проведення корпоративу з Тіною Кароль, 30 тис. доларів обійдеться приватне виступ Олега Винника.

До цієї ж цифри, 30 тис. доларів, в 2017 році свої гонорари підняли хітмейкери Monatik і Макс Барських. 25 тис. євро запитує Андрій Данилко, в програмі якого задіяні 16 осіб.

При цьому, більшість зірок воліють готівковий розрахунок, а також попередню оплату не менше 50%.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак, Лобода і Каменських "засвітилися" на врученні російської премії.