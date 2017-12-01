Зіркова трійця: Ані Лорак, Лобода і Каменських "засвітилися" на врученні російської премії (фото)

У Москві відбулося вручення нагород "Нового Радіо" під назвою "Вища ліга", які отримали і українські виконавці – Ані Лорак і Світлана Лобода. Настя Каменських була в ролі ведучої.

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Про це свідчать знімки, опубліковані в Instagram-акаунті радіо. Ані Лорак отримала премію за дует з репером Мотом. Також нагороду вже традиційно отримала і Світлана Лобода, яка нещодавно стала Жінкою року в Росії.

Перед папараці Лобода з'явилася в червоному кімоно, Ані Лорак – в чорному вбранні, Каменських – золотій спідниці й білій блузі.