Зіркова трійця: Ані Лорак, Лобода і Каменських "засвітилися" на врученні російської премії (фото)
12:53, 01 грудня 2017Суспільство
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Ані Лорак отримала премію за дует з репером Мотом. Також нагороду вже традиційно отримала і Світлана Лобода, яка нещодавно стала Жінкою року в Росії.
Лобода отримала чергову премію в РФ / Instagram
У Москві відбулося вручення нагород "Нового Радіо" під назвою "Вища ліга", які отримали і українські виконавці – Ані Лорак і Світлана Лобода. Настя Каменських була в ролі ведучої.
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Про це свідчать знімки, опубліковані в Instagram-акаунті радіо. Ані Лорак отримала премію за дует з репером Мотом. Також нагороду вже традиційно отримала і Світлана Лобода, яка нещодавно стала Жінкою року в Росії.
Перед папараці Лобода з'явилася в червоному кімоно, Ані Лорак – в чорному вбранні, Каменських – золотій спідниці й білій блузі.
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