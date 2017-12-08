У Волинській області на кордоні з Польщею утворився 20-кілометровий затор (відео)

У Волинській області на українсько-польському кордоні утворилася 20-кілометрова черга з автотранспорту. Як повідомила кореспондентові УНІАН речниця Волинської митниці ДФС Валентина Черниш, причина в тому, що контролюючі органи лише 1 грудня відновили видачу спеціальних дозволів на міжнародні перевезення територією сусідньої держави.

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За її словами, відповідно всі вантажівки, які чекали у Ковелі на цей дозвіл, одночасно його отримали і поїхали до пункту пропуску «Ягодин».

«Станом на сьогодні було видано понад 3 тис. таких дозволів, тоді як за добу пункт пропуску не може пропустити більше, ніж 400. Відповідно сформувалася черга, яка нині налічує понад 900 автомобілів», - зазначила Черниш.

Речниця наголосила, що Волинська митниця робить все можливе, щоб забезпечити пропуск щонайбільшої кількості автомобілів, «однак, за зміну ми беремо не більше 215 вантажівок».

«Зараз знадобиться щонайменше 6 днів, щоб обслужити ту кількість, яка зараз стоїть у черзі»,- додала Черниш.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині мешканці двох сіл перекрили міжнародну трасу з вимогою побудувати до них дороги.