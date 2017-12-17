Як виглядав "Марш за імпічмент" з висоти пташиного польоту (фото)

У центрі Києва проходить «Марш за імпічмент» прихильників лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Фотокореспондент "Апострофа" зняв з верхнього плану мітинг прихильників Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, порядок під час проведення акції протесту забезпечують близько тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

За попередніми даними поліцейських, до заходу долучилися близько двох тисяч осіб. У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.