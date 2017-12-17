Поліція: на марш у Києві вийшло близько двох тисяч осіб, за порядком стежить тисяча правоохоронців (фото)
15:23, 17 грудня 2017Політика
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У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.
За порядком у центрі Києва стежить тисяча правоохоронців / фото facebook/UA.KyivPolice
Порядок під час проведення акції протесту прихильників лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі забезпечують близько тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.
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Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.
«Правоохоронці здійснюють супровід учасників для недопущення правопорушень і провокацій», - йдеться в повідомленні.
фото facebook/UA.KyivPolice
фото facebook/UA.KyivPolice
За попередніми даними поліцейських, до заходу долучилися близько двох тисяч осіб. У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.
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