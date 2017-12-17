Поліція: на марш у Києві вийшло близько двох тисяч осіб, за порядком стежить тисяча правоохоронців (фото)

Порядок під час проведення акції протесту прихильників лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі забезпечують близько тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

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Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

«Правоохоронці здійснюють супровід учасників для недопущення правопорушень і провокацій», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними поліцейських, до заходу долучилися близько двох тисяч осіб. У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.