Поліція: на марш у Києві вийшло близько двох тисяч осіб, за порядком стежить тисяча правоохоронців (фото)

15:23, 17 грудня 2017
Політика
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У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.

За порядком у центрі Києва стежить тисяча правоохоронців / фото facebook/UA.KyivPolice

Порядок під час проведення акції протесту прихильників лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі забезпечують близько тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

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Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

«Правоохоронці здійснюють супровід учасників для недопущення правопорушень і провокацій», - йдеться в повідомленні.

фото facebook/УА.KyivPolice
фото facebook/УА.KyivPolice

За попередніми даними поліцейських, до заходу долучилися близько двох тисяч осіб. У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.

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Теги: #марш за імпічмент#Саакашвілі марш