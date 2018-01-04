У 2018 році українці матимуть 11 державних вихідних (список)

15:12, 04 січня 2018
Суспільство
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В цьому році вперше українці не відпочиватимуть 2 травня.

Українці у 2018 році матимуть 11 державних вихідних/ фото pon.org.ua

У 2018 році українці матимуть 11 вихідних, пов'язаних з релігійними чи державними святами.

Про це йдеться у переліку святкових і неробочих днів на сайті Верховної Ради.

Таким чином законодавчо встановлено вихідні дні:

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво Христове

8 березня - Міжнародний жіночий день

8 квітня - Пасха

1 травня - День праці

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

20 травня - Трійця

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України.

25 грудня - Різдво

Нагадаємо, що восени 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», згідно з яким скасувала державний вихідний 2 травня.

Як повідомляв УНІАН, в 2017 році українці вперше мали вихідний на честь католицького Різдва 25 грудня.

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Теги: #вихідні в Україні#вихідні на свята#державні вихідні