У 2018 році українці матимуть 11 державних вихідних (список)
В цьому році вперше українці не відпочиватимуть 2 травня.
У 2018 році українці матимуть 11 вихідних, пов'язаних з релігійними чи державними святами.
Про це йдеться у переліку святкових і неробочих днів на сайті Верховної Ради.
Таким чином законодавчо встановлено вихідні дні:
1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
8 квітня - Пасха
1 травня - День праці
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
20 травня - Трійця
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.
25 грудня - Різдво
Нагадаємо, що восени 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», згідно з яким скасувала державний вихідний 2 травня.
Як повідомляв УНІАН, в 2017 році українці вперше мали вихідний на честь католицького Різдва 25 грудня.