Українці вперше офіційно святкують Різдво 25 грудня

25 грудня відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво.

Читайте такожПорошенко заявив, що має намір святкувати Різдво двічі (відео)У християн західного обряду 25 грудня вперше є офіційним вихідним днем, тому Різдво для українських римо-католиків в цьому році особливе. Кожен зможе зустріти його в колі сім'ї - без відгулів за свій рахунок і клопоту з відпусткою.

Як повідомляв УНІАН, з ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів. Пізніше президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.