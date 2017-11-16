В Україні 25 грудня стане вихідним, а 2 травня - робочим днем

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів України.

Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Крім того, голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував виключити 2 травня (День міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів. Ця пропозиція була підтримана народними депутатами.

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У пояснювальній записці сказано, що, згідно зі статистичними даними Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України (звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 року), «близько 23 тис. 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем».

«Водночас на сьогодні в Україні нараховується близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня», - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому наголошується, що для багатьох українців така дата також є прийнятною з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, та світського – Нового року.

Тому 25 грудня долучено до числа офіційних святкових днів в Україні.

Також законом визначено 1 травня як День праці, а раніше 1 травня мав назву - День міжнародної солідарності трудящих.

Законопроект кілька разів ставився на голосування, але не знаходив підтримки, оскільки одна частина сесійної зали не готова була підтримати 25 грудня як святковий день, бо це католицьке Різдво, а інша частина не готова була виключити 2 травня із переліку святкових днів.

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Зокрема народний депутат Анатолій Матвієнко (фракція «БПП) заявив, що святкування 2 травня треба ліквідувати, але категорично виступив проти вихідного 25 грудня.

Він наголосив, що Україна - православна держава, і рішенням про 25 грудня «ми кидаємо кістку Москві, яка буде кричати, що ми заганяємо православну державу в католіцизм». За словами Матвієнка, таким чином буде створена напруга у православній церкві.

У відповідь народний депутат Вікторія Сюмар (фракція «Народний фронт») сказала, що «Москва завжди знайде, що в Україні погано».

Вона підкреслила, що зрив голосування за даний законопроект вигідний Москві, тому що «скрєпи русского мира» - сьогодні ми чуємо і бачимо, як вони тут проявляються».

Як заявила Сюмар, рішення про визначення 25 грудня вихідним днем об’єднає українське суспільство, бо в ньому є і греко-католики, і протестанти, і католики. «Ми сьогодні ухвалюємо об’єднавче рішення, яке веде країну в цивілізований і нормальний світ», - сказала депутат.