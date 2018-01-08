Розслідування вбивства Ноздровської просувається "без жодної підтримки громадськості" - Аброськін

Перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що розслідування справи про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської просувається лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції "без жодної підтримки громадськості".

Про це він написав у на сторінці в Facebook.

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Зокрема Аброськін повідомив, що 7 січня ввечері у Вишгородському відділі поліції був підведений підсумок роботи всіх поліцейських підрозділів, що були задіяні для розкриття вбивства Ірини Ноздровської.

"Цей зухвалий злочин має бути розкритий і особа, що скоїла його, має предстати перед судом. Наразі без жодної підтримки громадськості, мешканців Демидова, лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції розслідування справи йде далі. Кожного дня заслуховуємо результати та корегуємо напрямки роботи", - написав Аброськін.

Він також подякував своїм підлеглим, які, за його словами, роблять усе задля встановлення та затримання особи, що скоїла цей злочин, "незважаючи на свята, свій вільний час та особисте життя".

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли на особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.