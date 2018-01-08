У Польщі працівників-українців змусили носити синьо-жовту уніформу

Міжнародна компанія Lindab, яка має виробничі потужності під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг в кольорах національного прапора, у зв'язку з чим зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації.

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Про цю історію повідомила Gazeta Stołeczna – варшавське регіональне видання "Виборчої", передає «Європейська правда».

Про незвичну сегрегацію на заводі, розташованому в селищі Вєрухове, журналістам розповів один із клієнтів, який помітив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору залежно від відділу, в якому вони працюють, однак українці є винятком – незалежно від ділянки, на якій вони працюють, вони зобов'язані носити одяг синьо-жовтого кольору.

"Я не міг навіть уявити, що таке можливо! Уявіть, що поляків зобов'язують одягати червоно-білу уніформу, коли вони працюють на фабриці за кордоном", - обурився процитований клієнт, слова якого наводяться на умовах анонімності.

Керівник заводу Міхал Вроблевський заперечує звинувачення на свою адресу. Він пояснив, що таким чином "позначає" співробітників, які не розмовляють польською. У нас всі співробітники носять сині штани і різні сорочки. Механіки – зелені, бригадири – червоні. Це така система ідентифікації. А жовті сорочки українців означають, що вони не говорять польською", - пояснив він.

Між тим, експерти в питаннях протидії дискримінації впевнені, що дії роботодавця незаконні. "Це – принизлива практика сегрегації", - цитує видання представницю асоціації "Ніколи знову" Анну Татар. В асоціації відзначають, що таке позначення українців не має функціонального змісту, а також створює національний поділ серед співробітників.

Водночас, керівник виробництва каже, що така ідентифікація допомагає самим українським співробітникам.

Телеканал TVN зазначає, що до національної інспекції з питань праці вже направлено прохання втрутитися в ситуацію.