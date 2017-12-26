У Польщі незаконно працевлаштували майже 200 українців

Польські прикордонники з міста Устка Поморського воєводства перевірили діяльність двох фірм, які займаються працевлаштуванням іноземців у регіоні.

Прикордонники перевірили легальність зайнятості 317 іноземців та виявили незаконне виконання праці та її доручення у випадку 207 іноземців (195 з України та 12 з Грузії), повідомляє Польське радіо.

Фірми наймали працівників з порушенням термінів, зазначених у заявах про намір доручити працю іноземцю, а також без письмових договорів та дозволів на роботу.

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Іноземців відправляли на роботу у кількадесят фірм на території Поморського та Західнопоморського воєводств. Вони працювали, в основному, у закладах обробки риби та у промисловому виробництві.

За словами прикордонників, документація була складена хаотично, мала багато недоліків та помилок. Вони підозрюють, що іноземних працівників могли ввести в оману і таким чином звести їх до незаконного виконання праці. Працедавцям загрожує штраф у розмірі до 10 тисяч злотих.

Видання нагадує, що від початку 2017 року співробітники Морського відділу Прикордонної служби Польщі провели 535 перевірок, виявивши випадки незаконної праці у випадку 2170 іноземців.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі затримали шахраїв, які підробляючи дозволи незаконно працевлаштовували українців.