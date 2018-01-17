Студентів університету імені Шевченка перевели на дистанційне навчання - декан

Студенти Національного університету ім. Тараса Шевченка переведені на дистанційне навчання.

Так, один з викладачів жовтого корпусу повідомив Цензор.НЕТ: "Нам видали наказ ще у червні 2017 року, що січень 2018 - канікули, а лютий - дистанційне навчання".

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Декан історичного факультету Іван Патриляк також підтвердив, що студенти зараз на дистанційному навчанні. "Ніякої відпустки у студентів немає, вони на дистанційному навчанні", - наголосив він, зазначивши, що з опаленням (була інформація в ЗМІ. - Ред.) у червоному корпусі все гаразд.

Він також порадив звертатися щодо більш детальної інформації у прес-центр університету, але на момент виходу цієї новини додзвонитися туди не вдалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Київський національний університет ім. Тараса Шевченка скасував стаціонарні заняття до весни. Причина — відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.