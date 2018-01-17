Київський університет імені Шевченка скасував стаціонарні заняття до весни - ЗМІ

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка скасував заняття до весни. Причина — відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію. Про це повідомив експерт з енергетики Андрій Герус.

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"Формально — це називається "дистанційне навчання". Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв’язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити", — передає слова Геруса "Громадське радіо".

Цю інформацію підтвердив студент університету. За його словами, їх перевели у режим дистанційного навчання, але до сьогодні вони не отримали рекомендацій та настанов від викладачів.

Студент додав, що про це було відомо ще в грудні. У такому режимі вони навчатимуться до 5 березня.

Як повідомляв УНІАН, з 9 січня стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися можна до 31 січня поточного року.