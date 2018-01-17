Тарифи від президента призвели до призупинення навчання в українських вузах – Сергій Соболєв

Той факт, що через брак коштів на оплату комунальних тарифів у вузах України призупиняють навчання, свідчить про провальну тарифну політику президента.

Про це заявив перший заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв з парламентської трибуни.

«Головний ВНЗ країни – Київський національний університет ім. Т.Шевченка – припиняє навчання через брак коштів на оплату комунальних послуг, переводить студентів на дистанційне навчання і продовжує навчальний процес на місяць, до липня 2018 року, – повідомив він. – То які ще вам треба підтвердження того, що злочинна схема «Роттендам+», на якій відмивають мільярдні кошти, діє не в інтересах держави, а в інтересах олігархічних груп, які на цьому наживаються?»

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Політик нагадав, що «Батьківщина» не раз заявляла про те, що злочинна схема «Роттендам+» доведе країну до фінансового та економічного банкрутства.

Сергій Соболєв наголосив, що парламентська провладна більшість разом з Опозиційним блоком має відповідати за те, що свого часу продовжили термін повноважень чинного складу НКРЕКП (комісії, що затверджує тарифи) та дозволила президенту призначати додаткового членів Комісії.

З огляду на цю ситуацію «Батьківщина» закликає парламент терміново розглянути питання про призначення нового складу НКРЕКП.

За повідомленнями ЗМІ, навчання припинено не тільки в університеті імені Шевченка, а і в інших вузах України. Так, наприклад, найбільший львівський університет «Львівська політехніка» планує перевести у лютому 2018 року всіх студентів на дистанційне навчання.

Як повідомляв УНІАН, студентів університету імені Шевченка перевели на дистанційне навчання. Причина - відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.