Тимошенко пообіцяла порту «Південний» захист від рейдерів

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд захистить порт «Південний» від спроби рейдерского захоплення.

Про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам у парламенті.

«Питання про порт «Південний» і про його рейдерське захоплення. Мінтранс обов`язково втрутиться в цю ситуацію. Я вам хочу сказати, що рейдери під час роботи уряду не захопили жодного державного об`єкту», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «зараз, на жаль частина судової влади спроби рейдерских захоплень підтримує. І уряд це бачить».

При цьому перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ підкреслив, що оскільки в конфлікті навколо порту «Південний» йдеться про привласнення державного майна і можливе блокування роботи порту, в цю ситуацію втрутиться не лише Мінтранс, а й МВС.

Більше того, кандидат на посаду міністра транспорту і зв`язку народний депутат Таріел ВАСАДЗЕ заявив, що конфлікт між держпортом «Південний» і компанією ТИС розв’язуватиметься так, щоб інтереси держави не постраждали.

Нагадаємо, що в листі на ім`я прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО від 24 грудня 2008 року керівник ГОЛОВКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ заявив про необхідність повернення причалів №16 і №17 порту з оренди ТИСа порту «Південний». Посилаючись на статтю 4 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», він наголосив, що «об`єкти державної власності, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації, не можуть бути об`єктом оренди». Відзначивши, що держава втрачає десятки мільйонів прибутку, він запропонував зобов`язати Фонд держмайна припинити будь-які договірні відносини з СП «Трансінвестсервіс» і повернути причали на баланс порту «Південний».

У 2005 році компанія ТИС без узгодження з портом “Південний” провела днопоглиблювальні роботи в районі причалу – для того, щоб приймати великотоннажні судна.

У січні 2009 року ТОВ “ТИС-Руда” (правонаступниця компанії ТИС) подало до Одеського обласного господарського суду позов з вимогою до порту «Південний» виплатити понад 51,3 млн. грн. як компенсацію за днопоглиблювальні роботи.

У 2007 році ТОВ «ТИС» і ТОВ «ТИС-Руда» звернулися до Одеського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) з вимогою зрівняти тарифи портових зборів, які порт «Південний» встановлює для суден, що йдуть до своїх причалів, і до причалу, який обслуговує ТИС. 16 червня ц.р. порт було зобов`язано надати ТИСу знижку в 50%, а також виплатити штраф 17 тис. грн. Ці дії розцінюються як спроба судового рейдерства.