У радіо Мелодія забрали ліцензію

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні прийняла рішення позбавити ліцензії на мовлення радіокомпанію “Онікс”, яка володіє брендом “Радіо “Мелодія”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Нацради Андрій МИРОШНІЧЕНКО.

Таким чином, зазначив він, Нацрада виконала припис Генеральної прокуратури України, яка вимагала позбавити компанію “Онікс” ліцензії через несплату нею вартості ліцензії. А.МИРОШНІЧЕНКО розповів, що це був уже другий припис. З першого в раді не зрозуміли, чого саме вимагала ГПУ, звернулися за роз’ясненням, і отримали чітке формулювання: “усунути порушення, пов’язане з тим, що радіокомпанія “Онікс” здійснює мовлення з ліцензією, не сплативши ліцензійного збору”.

На виконання припису Генпрокуратури, Нацрада прийняла рішення не продовжувати дію ліцензії цій радіокомпанії. Справа в тому, зауважив А.МИРОШНІЧЕНКО, що “Онікс” мав сплатити її вартість набагато раніше, однак у Нацраді пішли назустріч і надали компанії додатковий термін для остаточного розрахунку. Але після припису ГПУ зволікати далі стало неможливо.

А.МИРОШНІЧЕНКО припустив, що таке рішення викличе багато дискусій у вітчизняному медійному просторі. За його словами, це вперше в історії телерадіопростору України анулюється ліцензія у загальнонаціонального мовника.

Рішення Нацради з питань телерадіомовлення вступить в силу після його відповідного оформлення, процедура якого триватиме близько десяти днів. Після цього, радіокомпанія “Онікс” повинна припинити мовлення, або ж опротестувати позбавлення ліцензії в суді та до винесення рішення по суті просити не позбавляти її можливості вести мовлення.

Член Національної ради Тетяна ЛЕБЕДЄВА, зі свого боку, пояснила, що головною причиною того, що сталося, є чинна методика нарахування ліцензійного збору. За її словами, коли компанії, що звертаються за дозволами внести зміни до ліцензій, дізнаються, скільки це коштуватиме, вони “жахаються рахунків” і відмовляються від своїх намірів. Таким чином, додала вона, бюджет недоотримує значні суми коштів.

Разом з тим, зазначила Т.ЛЕБЕДЄВА, Нацрада підготувала нову методику розрахунку ліцензійного збору, щоб прибрати існуючі недоліки. Однак поки що на урядовому рівні не може добитися її затвердження.