Пожежа в київській багатоповерхівці: загинули двоє людей

Сьогодні в Дніпровському районі столиці після гасіння пожежі в квартирі 17-поверхівки було виявлено тіла чоловіка та жінки, які задихнулися від диму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в м.Києві.

За даними прес-служби, інформація про пожежу у двокімнатній квартирі на 9-му поверсі 17-поверхового будинку по вул. Бучми, 8 надійшла о 15.17. Коли о 15.46 вогонь було ліквідовано у спальні пожежні знайшли мертвими жінку 1949 р.н. та її чоловіка 1944 р.н. (він, за попередніми даними, через хворобу не міг самостійно пересуватися), а в іншій кімнаті - мертвого собаку власників оселі.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Столичне управління МНС закликає громадян бути обережними при використанні обігрівальних приладів і утримуватися від куріння в приміщенні в нетверезому стані.