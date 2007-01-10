Президент, ВР і уряд дійшли згоди у питанні про землю
19:57, 10 січня 2007Суспільство
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Пояснює Віктор Ющенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Верховна Рада і уряд домовилися про формування спільного плану дій із законодавчого забезпеченню функціонування ринку землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР Олександром МОРОЗОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Президент зазначив, що такої домовленості було досягнуто в ході сьогоднішньої зустрічі.
За його словами, це стосується земельного кадастру, це стосується законів або підзаконних актів, які регулюють особливість обороту тієї або іншої форми власності землі.
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