Президент, ВР і уряд дійшли згоди у питанні про землю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Верховна Рада і уряд домовилися про формування спільного плану дій із законодавчого забезпеченню функціонування ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР Олександром МОРОЗОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент зазначив, що такої домовленості було досягнуто в ході сьогоднішньої зустрічі.

За його словами, це стосується земельного кадастру, це стосується законів або підзаконних актів, які регулюють особливість обороту тієї або іншої форми власності землі.