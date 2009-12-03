Україна може залучати більше 12 млрд. дол. інвестицій щороку

Уже з наступного року Україна може залучати понад 12 млрд. дол. іноземних інвестицій щороку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку (Укрзовнішінвест), про це заявив радник прем`єр-міністра України з іноземних інвестицій Владислав КАСЬКІВ сьогодні під час презентації Стратегії залучення прямих іноземних інвестицій до України «План дій – 2010», розробленої Нацагентством.

В.КАСЬКІВ відзначив, що дана стратегія, яка була нещодавно розглянута на засіданні уряду, визначає конкретний план дій і чіткі завдання у сфері залучення інвестицій на найближчі три роки.

Він нагадав, що основою для реалізації стратегії є розпорядження Кабміну «Про інвестиційні проекти, що мають стратегічне значення для економічного розвитку держави» (№1432-р від 07.10.2009 р.).

За словами В.КАСЬКІВА, виконання розпорядження і реалізація стратегії дозволять до середини 2010 року сформувати портфель з 10-15 стратегічних і 40-50 значних галузевих або регіональних інвестпроектів загальним обсягом понад 12 млрд. дол. США.

Підбиваючи підсумки роботи новоутвореного Національного агентства з іноземних інвестицій і розвитку, В. КАСЬКІВ заявив, що уряд ухвалив рішення, яке має ключове значення для виходу України із кризи. «Принципово новий підхід до залучення прямих іноземних інвестицій передбачає цільовий пошук інвестицій під визначений урядом перелік стратегічних проектів. Це дає чітку стратегію розвитку, формує завдання усій системі влади і головне - передбачає досягнення певної мети у встановлені терміни. Використовуючи ці принципи, уже наступного року ми зможемо повернутися до показника інвестицій докризового 2008 року», - переконаний радник прем`єр-міністра.

Довідка УНІАН. Національне агентство України з іноземних інвестицій і розвитку (Укрзовнішінвест), створене у січні 2009 року в рамках антикризових дій уряду, є центральним органом виконавчої влади України, який підпорядковується безпосередньо Кабінету міністрів і має спеціальний статус як єдина контактна точка для усіх іноземних інвесторів.