Губернатор доручив посилити охорону пошти з пенсіями

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА доручив організувати охорону поштових відділень та листонош у період виплати та доставки пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

За словами Ю.ЗАБЕЛИ, "останнім часом в області, особливо з початком світової економічної кризи, відстежується збільшення уваги кримінальних елементів до пошти. Про це свідчать факти зростання у 2009 році злочинних посягань до об`єктів та персоналу УДППЗ «Укрпошта» і завданих збитків внаслідок таких злочинів. Так, з початку року зафіксовано 151 злочин, вчинений відносно об’єктів поштового зв’язку. Факти злочинних дій до працівників пошти мають місце і в Житомирській області".

Він наголосив, що частина злочинних проявів припадає на села регіону, де низька щільність населення.

"Є села, де на декілька населених пунктів - один дільничний інспектор міліції, відділення поштового зв’язку розташовані на значній відстані один від одного та від районних відділів міліції, а подекуди й без телефонного зв’язку, листоноші щодня долають 17-20 км по доставних дільницях", - розповів голова ОДА.

Ю.ЗАБЕЛА сказав, що саме для захисту поштових об’єктів та персоналу “Укрпошти” він підписав розпорядження, відповідно до якого владі належить переглянути місця розташування відділень поштового зв’язку. Також при необхідності в області розглянуть питання надання приміщень у більш безпечних місцях населених пунктів.

Житомирському, Новоград-Волинському, Коростенському, Бердичівському міськвиконкомам рекомендовано забезпечити ліфтовими картками листонош, які обслуговують багатоповерхові будинки.

Довідка УНІАН. У Житомирській області налічується 588 об’єктів “Укрпошти” та близько 4 тисяч працівників, з них 2 тисячі – листоноші.