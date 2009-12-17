СБУ не зацікавилася баденською нерухомістю віце-прокурора
21:31, 17 грудня 2009Суспільство
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Каже: хай самі розберуться
Служба безпеки України не проводить перевірку щодо ймовірної причетності колишнього заступника генпрокурора України Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО до корупційних діянь через заяви, що він має нерухомість за кордоном.
Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
„Служба безпеки не проводить перевірки тому, що Генеральний прокурор України повністю поінформований про ситуацію. Я розмовляв з Олександром Івановичем (МЕДВЕДЬКОМ - УНІАН). У Генерального прокурора є всі повноваження. На скільки я знаю, він підписав наказ про відставку ШИНАЛЬСЬКОГО. Розслідування проводить ГПУ. Я його не коментую”, - наголосив голова СБУ.
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