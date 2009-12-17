СБУ не зацікавилася баденською нерухомістю віце-прокурора

Служба безпеки України не проводить перевірку щодо ймовірної причетності колишнього заступника генпрокурора України Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО до корупційних діянь через заяви, що він має нерухомість за кордоном.

Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

„Служба безпеки не проводить перевірки тому, що Генеральний прокурор України повністю поінформований про ситуацію. Я розмовляв з Олександром Івановичем (МЕДВЕДЬКОМ - УНІАН). У Генерального прокурора є всі повноваження. На скільки я знаю, він підписав наказ про відставку ШИНАЛЬСЬКОГО. Розслідування проводить ГПУ. Я його не коментую”, - наголосив голова СБУ.