Заступник генпрокурора купив хату у Баден-Бадені, бо болить нога

Заступник генерального прокурора України Олександр ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що справді купив житло в Баден-Бадені (Німеччина).

Про це повідомляє газета «Сегодня» (№269 від 4 грудня 2009 р.), посилаючись на розмову з самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ.

«Він підтвердив, що справді купив житло в Баден-Бадені — за гроші, зібрані ним і дружиною-юристом легально, що, мовляв, відображено в його декларації. Придбання обумовлене давньою травмою ноги, яку доводилося лікувати на цьому курорті щорічно. Сім`я вважає, що своє житло обійдеться дешевше», - зокрема пише газета.

О.ШИНАЛЬСЬКИЙ також заявив виданню, що оригінал договору купівлі-продажу нерухомості днями зник зі столу в його робочому кабінеті, після чого й був опублікований в «Українській правді». За словами О.ШИНАЛЬСЬКОГО, кабінет спеціально не охороняється, йдучи, він його просто закриває ключем. «Думаю, там хтось побував», - вважає заступник генпрокурора. Про всі ці події, за словами О.ШИНАЛЬСЬКОГО, він написав у рапорті на ім`я в.о. генпрокурора Сергія ВИНОКУРОВА, оскільки генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО у відрядженні.

Газета пише, що О.ШИНАЛЬСЬКИЙ «весь скандал пов`язав з підступами свого ж колеги - іншого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА. Мовляв, Ренат Равільович от-от втратить місце у Вищій раді юстиції («Асоціація прокурорів» висуває на нього О.ШИНАЛЬСЬКОГО), от і зводить рахунки. О.ШИНАЛЬСЬКИЙ впевнений, що Р.КУЗЬМІН під нього копає - навіть прислав, як член ВСЮ, запит щодо діяльності «Асоціації».

А сам Р.КУЗЬМІН заявив «Сегодня», що про всю цю історію дізнався лише від журналістів, жодного стосунку до неї не має і під О.ШИНАЛЬСЬКОГО «не копає».

Як повідомлялося, 2 грудня ц.р. інтернет-видання «Українська правда» розмістила статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛІЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», президентом якої є О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. Нібито ця організація звертається до керівників місцевої влади з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - за благодійною грошовою допомогою. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а у «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких, - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість придбання – за 550 тис. євро).

У свою чергу, О.ШИНАЛЬСЬКИЙ заявив газеті «Сегодня», що прохання до влади від імені «Асоціації» мали на меті лише статутні цілі.

Сьогодні, 4 грудня, В.ПИСАРЕНКО звернувся з депутатським запитом до голови СБУ, голови Державного комітету фінансового моніторингу України, генерального прокурора України з приводу перевірки інформації в ЗМІ про факти «корупції і зловживань керівництвом Генпрокуратури».

У запиті, зокрема, йдеться про придбанням одним із заступників генерального прокурора нерухомості за кордоном, зокрема в Баден-Бадені вартістю 550 тис. євро.