МАУ вводить он-лайн реєстрацію на всі свої рейси з "Борисполя"

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 25 грудня завершить впровадження послуги он-лайн реєстрації на всі власні рейси, що вилітають з аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, пасажири МАУ, що мають електронні квитки, зможуть реєструватися на рейс самостійно у режимі он-лайн, що дасть змогу істотно скоротити час очікування в аеропорту.

У компанії нагадали, що сьогодні пасажири МАУ також можуть самостійно реєструватися он-лайн на рейси, що вилітають до Києва з Брюсселя, Амстердама, Лісабона, Франкфурту, Цюріха і Берліна. З 10 січня 2010 року цей список поповнить рейс Лондон-Київ.

Пасажири, які реєструвалися он-лайн і летять з багажем, можуть здати його на стійці реєстрації бізнес-класу. Он-лайн реєстрація відкривається за 23 години до вильоту рейса за розкладу і закінчується за 1 годину до вильоту, що дає пасажирам додаткову можливість скористатися стійками самостійної реєстрації в аеропорту.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - лідер ринку міжнародних авіаперевезень України.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9%, інші – 6%.