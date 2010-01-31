Обама назвав головну загрозу для відновлення економіки

Величезний дефіцит бюджету США може поставити під загрозу відновлення економіки. Таку заяву зробив президент США Барак Обама в своєму суботньому радіозверненні, повідомляє Reuters. Водночас, за його словами, адміністрація вже почала дії із скорочення витрат скарбниці. Дефіцит бюджету США, за раніше озвученими президентом даними, становить 1,4 трлн дол.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб позбутися даремних і неефективних витрат у нашому уряді, і кожен американець зможе побачити, як ми витрачаємо гроші платників податків”, - зазначив Б.Обама.