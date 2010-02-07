Члени виборчої комісії проголосували видалити депутата від БЮТ

У Херсоні з виборчої дільниці №28 184 округу було видалено народного депутат від БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Херсонської облради з посиланням на голову виборчої комісії дільниці №28 Віктора БРОВАРСЬКОГО.

Згідно з повідомленням, рішення видалити Ю.ОДАРЧЕНКА з дільниці одностайно прийняли всі члени виборчої комісії.

“О 13.00 на виборчій дільниці з`явився народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО, який залякував членів ДВК, звинувачував їх у протиправних діях із включення виборців у списки”, - сказано в повідомленні прес-центру облради.

За даними прес-центру, депутат “почав вимагати від комісії пред`явити йому, як довіреній особі кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО, протоколи роботи комісії і постанову про роботу комісії. Після ознайомлення з документами народний депутат порвав декілька постанов і пошкодив чорновий варіант протоколу”.